Власти сообщили о снижении смертности в Алтайском крае

Всего за 12 месяцев 2020 года в регионе умерло 37 838 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает снижаться показатель смертности населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В феврале этого года количество умерших в регионе уменьшилось более чем в 1,5 раза по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом заметный прирост смертности произошел в регионе с сентября прошлого года на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом.

Пиковым по количеству смертей стал ноябрь, когда в Алтайском крае умер 4751 человек. После этого общее количество смертей стабильно снижается: в декабре умерло 4175 человек, в январе 2021 года - 3819 человек, в феврале - 3032 жителя Алтайского края.

– Однако пока этот показатель выше, чем в 2019 и 2020 годах, поэтому действует система определенных ограничений, проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также продолжают работать в особом режиме некоторые учреждения здравоохранения, – подчеркнули в пресс-службе

Всего за 12 месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло 37 838 человек. Это на 5054 человека (15,4%) больше, чем в 2019 году. В то же время, по данным Росстата, уровень общей смертности в Российской Федерации за весь 2020 год повысился на 18%. По приросту коэффициента смертности на 1000 человек населения Алтайский край занимает в России 40 место из 85 субъектов.

Напомним, ранее о смертности в регионе рассказывал Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края. В сентябре и октябре, в пик пандемии, в крае зафиксировали всплеск смертности. В первую очередь это связано с ростом числа умерших среди больных коронавирусом, пациентов с вирусными пневмониями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так за октябрь в Алтайском крае рост числа умерших составил 1139 челове. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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