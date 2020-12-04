Глава Барнаул заявил, что в краевой столице выросла смертность

Мэр Барнаула. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил о серьезном росте смертности в краевой столице. Это заявление он сделал 4 декабря на заседании гордумы, пишет “Толк”.

По словам Франка, ранее в Барнауле похоронили примерно по 7 тыс. человек в год. В 2020 году уже умерли около 8 тыс. человек.

– Смертность растет. Сильно растет. Это много. Я бы сказал, слишком много, – сказал мэр Барнаула, – сказал глава краевой столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае зафиксирован необъяснимый всплеск смертности по итогам октября 2020 года. За месяц в ЗАГСах зарегистрировано 4637 актов о смерти. По сравнению октябрем прошлого года количество умерших выросло на 62,1%. Год назад умерло только 2861 человек. Данные опубликованы на сайте краевого Управления юстиции. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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