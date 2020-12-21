«Скрывать нам нечего»: глава алтайского минздрава объяснил, почему жители края стали чаще умирать

С начала пандемии в Алтайском крае умерли 1398 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный минздрав не скрывает данные о количестве умерших и использует официальную статистику. Об этом, а также о причинах роста смертности, во время пресс-конференции 21 декабря сообщил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Глава алтайского минздрава отметил, что в течение девяти месяцев этого года, с января по сентябрь включительно, в регионе фиксировали снижение смертности на 441 человека (в абсолютном количестве умерших).

– При этом мы уже пережили летний период подъема коронавирусной инфекции, которая также дала определенный подъем смертности в Алтайском крае, – добавил министр.

Он подчеркнул, что это данные официальной статистики, цифры собирают службы ЗАГСа и минздрав на них не влияет.

В сентябре и октябре, в пик пандемии, в Алтайском крае зафиксировали всплеск смертности. В первую очередь это связано с ростом числа умерших среди больных коронавирусом, пациентов с вирусными пневмониями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За октябрь в Алтайском крае рост числа умерших составил 1139 человек.

– Это официальные данные. Критикам, которые говорят о том, что мы что-то скрываем я неоднократно на пресс-конференциях рекомендовал обращаться к официальной статистике, которая публикуется. Для нас она является документом, на котором мы базируемся и проводим анализ, – сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что оперативные данные, которые поступают в минздрав региона, в первую очередь, позволяют выработать план действий, которые поможет исправить ситуацию. Рост смертности уже зафиксирован и в ноябре, распределение причин летальных исходов также связано с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями.

По оперативным данным, более 500 человек, которые переболели коронавирусом с апреля по ноябрь, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в период от одного до шести месяцев. Попов призвал пациентов соблюдать все рекомендации врачей и принимать лекарства, которые назначает доктор.

– Скрывать нам нечего. Статистика публикуется, министерство здравоохранения явно не может на нее повлиять. Мы аналогично сверяем эти данные с планом своей работы, – резюмировал глава алтайского минздрава.

С начала пандемии в Алтайском крае умерли 1398 человек с COVID-19. Их них из-за коронавируса – 756, иные причины смерти – 642 пациента.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, что в Алтайском крае зафиксирован всплеск смертности по итогам октября 2020 года. За месяц в ЗАГСах зарегистрировано 4637 актов о смерти. По сравнению октябрем прошлого года количество умерших выросло на 62,1%

Кроме того, мы писали, что среди людей старшего возраста высока смертность от COVID-19.

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