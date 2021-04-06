Министр здравоохранения Алтайского края отказался от награды за борьбу с коронавирусом

Дмитрий Попов Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов решил отказаться от медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

Напомним, чиновника поощрили от лица Профсоюза работников здравоохранения России. Награждение состоялось на минувшей неделе в Алтайском краевом законодательном собрании. Кроме него памятную медаль получила депутат АКЗС, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Людмила Жданова, председатель краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов и управляющий регионального отделения Фонда социального страхования Татьяна Петрова.

Вскоре после награждения жители региона в социальных сетях подняли настоящую волну негодования. Для многих слишком очевидным был тот факт, что пандемию регион перенес тяжело – число больных было велико, а по количеству жертв инфекции край то и дело выбивался в лидеры среди субъектов СФО. Были перебои с поставками медикаментов, станции скорой помощи не успевали обрабатывать заявки, а в поликлиниках врачи работали на убой. При всем при этом профсоюзы решили, что министр здравоохранения справился со всем.

Накануне, в понедельник, один из неравнодушных к этой истории горожан вышел на одиночный пикет. Молодой человек с плакатом вышел на площадь перед кинотеатром «Мир». На нем было написано: «Медаль Попову не закроет дыры в медицине края».

А уже сегодня, 6 апреля, министр здравоохранения дал официальный комментарий по факту своего награждения. По его словам, решение о награждении памятной медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» было принято организацией еще 17 марта. Причем самостоятельно, без учета существующего порядка награждения лиц, замещающих государственные должности региона.

В правительстве региона в свою очередь подтвердили, что в соответствии с установленными нормами законодательства все лица, замещающие государственные должности, и государственные гражданские служащие Алтайского края могут принимать награды, звания либо поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора региона. А вот профсоюзы не обращались и «добро» на награждение Дмитрия Попова не получали. Соответственно, он не имел права на медаль.

- В Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения направлен официальный отказ от получения памятной медали с просьбой отменить ранее принятое решение, - добавил министр здравоохранения региона.

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