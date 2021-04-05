Житель Барнаула вышел на пикет против награждения медалью министра здравоохранения

Чиновнику вручили медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» Фото: Татьяна Гейнрих

Накануне в Барнауле прошел пикет против награждения алтайского министра здравоохранения Дмитрий Попова. Чиновнику вручили медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

Одиночный пикет прошел на бульваре Защитников Сталинграда – молодой человек стоял с плакатом с надписью: «Медаль Попову не закроет дыры в медицине края». Как сообщили активисты краевого отделения Ленинского коммунистического союза молодёжи в соцсетях, они считают награждение Дмитрия Попова «нелепым и незаслуженным».

- За этот год общее число заболевших коронавирусом в крае составило 46,6+ тысяч человек, из них выздоровело 41,6+ тысяч человек, а умерло 2,6+ тысяч человек. Вследствие чего Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири, - пояснили активисты.

Напомним, кроме Дмитрия Попова награды получили еще пять человек: алтайский депутат Ирина Солнцева, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев.