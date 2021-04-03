Министр здравоохранения Алтайского края получил медаль за вклад в борьбу с коронавирусом

Дмитрий Попов Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил награду за борьбу с коронавирусной инфекций.

Церемония награждения состоялась во время работы пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. В числе тех, кто получил медаль профсоюза «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» была депутат АКЗС, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева. Она занималась координацией деятельности рабочей группы для помощи семьям медицинских работников, непосредственно занятых на борьбе с коронавирусом.

- Памятную медаль наряду с краевым парламентарием получили Дмитрий Попов и глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, а также специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев, - сообщает пресс-служба заксобрания.