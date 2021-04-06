24 гильзы и 11 погибших лошадей: на алтайского полицейского завели дело за расстрел животных

Полицейский находится под следствием. Фото: СУ СК по Республике Алтай

Табун мертвых лошадей обнаружили утром 29 марта перед въездом в село Тюгурюк Республики Алтай. Сначала местные жители подумали, что животных сбила машина, но потом стало ясно – их расстреляли. На месте было обнаружено 24 гильзы и три пули от охотничьего карабина Сайга. Всего погибло 11 лошадей. Их туши находились вдоль дороги - видимо, животные пытались уйти из-под обстрела во время бойни.

Туши животных нашли на дороге. Фото: СУ СК по Республике Алтай

Под подозрение попал 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних из Онгудая. В ту ночь он проезжал там на своем УАЗике. Когда к нему пришли силовики, он признался в отстреле лошадей - они мешали ему проехать. Животные принадлежали трем местным жителям. Общий ущерб составил порядка 1,3 млн рублей.

- Лошади паслись, никому не мешали. Никаких выстрелов мы не слышали. Мы не были хорошо знакомы с этим полицейским, я видел его пару раз. Не знаю, что на него нашло, у нас не было никакого конфликта, - рассказал один из хозяев погибших лошадей Николай Ерлин.

На снегу остались следы крови. Фото: СУ СК по Республике Алтай

Расстрел лошадей квалифицировали по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Дело передали в республиканский следственный комитет. Подозреваемый отрицает, что употреблял спиртное. В ходе обысков дома у полицейского изъяли три единицы оружия и патроны, а самого его отстранили от работы.

Мужчину не стали закрывать в СИЗО, так как преступление относится к категории небольшой тяжести. Дело еще предстоит расследовать и доказать, полицейский хорошо знает закон и, наверняка, будет пытаться, если не уйти от наказания, то, как минимум, смягчить свою участь.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Один из хозяев погибших животных показывает, где лежали туши. Фото: СУ СК по Республике Алтай

Дело взяла на контроль республиканская прокуратура, а в адрес министра внутренних дел региона внесено представление в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров.

Если вина полицейского будет доказана, его могут оштрафовать, назначить исправительные или принудительные работы, арестовать или лишить свободы на срок до двух лет. Владельцы погибших животных смогут через суд взыскать с него ущерб.

О самом полицейском известно, что он женат, у него есть двое детей. В полиции он служит с апреля 2008 года.

Читайте также

Лошадь сдохла – скормили собакам: смерть животного в приюте «Ласка» вызвало бурю негодований у зоозащитников

Лошадь по кличке Лопотунья действительно принадлежала сотруднице приюта Любови Дементьевой. Она приобрела ее осенью на конном заводе. Помимо погибшей лошади, в приюте у Любови на данный момент живут еще четыре коня. Лопотунья отличалась от других – она была понурой, пассивной, не бегала и не играла (далее)