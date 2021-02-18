Лошадь сдохла – скормили собакам: смерть животного в приюте «Ласка» вызвало бурю негодований у зоозащитников

Лошадь Лопотунья появилась в приюте осенью. Фото предоставлено Ольгой Хопковой

В Барнауле зоозащитники не на шутку взволновались из-за смерти лошади в барнаульском приюте для животных «Ласка». По соцсетям разошлись фото и видео болеющей кобылы, а после – кадры разбросанных кусков лошадиного мяса, которое отдали собакам на съедение. Горожане считают, что молодая лошадка погибла в страшных мучениях из-за наплевательского отношения хозяйки, и такая же судьба может грозить другим питомцам приюта.

Другим лошадям - нормально

– Лошадь принадлежала сотруднице приюта, там животное и содержалась. За несколько месяцев лошадь была доведена до критического состояния из-за совершенно неправильного ухода, а также наплевательского отношения. Лошадь жила в неотапливаемом холодном помещении бункерного типа с металлическим полом. Свет отсутствовал. Уборка не производилась несколько недель подряд. Количество корма и его качество не соответствовало нормам, – утверждает жительница Барнаула Ольга Хопкова.

Лошадь по кличке Лопотунья действительно принадлежала сотруднице приюта Любови Дементьевой. Она приобрела ее осенью на конном заводе. Помимо погибшей лошади, в приюте у Любови на данный момент живут еще четыре коня. Лопотунья отличалась от других – она была понурой, пассивной, не бегала и не играла. Однако такое поведение списывали на темперамент. Когда лошади по-настоящему стало плохо, из ноздрей начал сочиться гной, вызвали ветеринара. Он прописал лекарства, но лечение не помогло. Вскрытие показало, что у животного была сердечная недостаточность и отек легких. Хозяйка считает, что причина смерти - в особенностях здоровья самой лошади, а не в условиях содержания.

– Рядом с ней стоял жеребенок, которому четыре месяца. Ел ту же еду, овса у них вдоволь всегда было. Он скачет, прыгает, жирный как свинья, – говорит хозяйка лошади Любовь Дементьева. – В помещении бетонный пол, мы накидывали для этой лошади целую гору сена - когда она хотела, лежала там. Жеребенок жил в таких же условиях.

По итогу лошадь отдали на съедение собакам. Фото предоставлено Ольгой Хопковой

Нелошадинные условия

Зоозащитники все же настаивают на том, что лошадь содержалась не то чтобы в нечеловеческих – нелошадинных условиях. При лютых январских морозах животное находилось на холодном полу в неотапливаемом помещении. Однако такие условия могут быть вариантом нормы.

– Конюшня не обязательно должна быть отапливаемой, но она должна быть сухая и без сквозняков, – объясняет зооинженер, тренер конно-спортивного клуба «Обь» Евгения Елышева. – Если лошадь вспотевшая, ее может продуть. А вообще лошадей можно содержать даже на улице. Самое главное, это хорошее питание, водопой и навес. В Горном Алтае, к примеру, их содержат именно так. Также животным необходима подстилка, мы, к примеру, стелем опилки и регулярно меняем их.

На видео видно, как из ноздрей лошади животного сочится гной, она еле дышит, а лошади не могут вдыхать воздух через рот. Выглядит так, будто она простыла.

– Конечно, у нее будет отек легких и сердечная недостаточность, потому что у лошади нос гноем забит, она по-другому дышать не могла. Однако сердечная недостаточность - это не само заболевание, порока сердца ведь не выявлено, – говорит Евгения Елышева.

Неуместный хайп?

В приюте считают, что сообщение о смерти лошади – это неуместный хайп. Видео и фото сделала помощница приюта, которая якобы сама хотела выкупить молодого жеребенка у них.

– Она ни разу не сказала нам, что у коней плохие условия, единственное, что просила – это продать жеребенка Джедая, с условием, что он останется у нас, просто она будет его владелицей. Мы не согласились. Если у нас такие ужасные условия, почему она хотела его тут оставить? – говорит Софья Куликова, руководитель приюта «Ласка». – Животные умирают, век у них короче, чем у людей. Где-то лошади не умирают?! На ипподроме не умирают?!

После вскрытия Лопотунью разделали на мясо и отдали собакам. В приюте уверяют, что все оставшиеся кони и другие животные содержатся в нормальных условиях, и каждый может прийти лично и убедиться в этом.