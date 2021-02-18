Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

Лошадь сдохла – скормили собакам: смерть животного в приюте «Ласка» вызвало бурю негодований у зоозащитников

Они уверяют, что животное содержали в отвратительных условиях (18+)
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий
Лошадь Лопотунья появилась в приюте осенью. Фото предоставлено Ольгой Хопковой

Лошадь Лопотунья появилась в приюте осенью. Фото предоставлено Ольгой Хопковой

В Барнауле зоозащитники не на шутку взволновались из-за смерти лошади в барнаульском приюте для животных «Ласка». По соцсетям разошлись фото и видео болеющей кобылы, а после – кадры разбросанных кусков лошадиного мяса, которое отдали собакам на съедение. Горожане считают, что молодая лошадка погибла в страшных мучениях из-за наплевательского отношения хозяйки, и такая же судьба может грозить другим питомцам приюта.

Другим лошадям - нормально

– Лошадь принадлежала сотруднице приюта, там животное и содержалась. За несколько месяцев лошадь была доведена до критического состояния из-за совершенно неправильного ухода, а также наплевательского отношения. Лошадь жила в неотапливаемом холодном помещении бункерного типа с металлическим полом. Свет отсутствовал. Уборка не производилась несколько недель подряд. Количество корма и его качество не соответствовало нормам, – утверждает жительница Барнаула Ольга Хопкова.

Лошадь по кличке Лопотунья действительно принадлежала сотруднице приюта Любови Дементьевой. Она приобрела ее осенью на конном заводе. Помимо погибшей лошади, в приюте у Любови на данный момент живут еще четыре коня. Лопотунья отличалась от других – она была понурой, пассивной, не бегала и не играла. Однако такое поведение списывали на темперамент. Когда лошади по-настоящему стало плохо, из ноздрей начал сочиться гной, вызвали ветеринара. Он прописал лекарства, но лечение не помогло. Вскрытие показало, что у животного была сердечная недостаточность и отек легких. Хозяйка считает, что причина смерти - в особенностях здоровья самой лошади, а не в условиях содержания.

– Рядом с ней стоял жеребенок, которому четыре месяца. Ел ту же еду, овса у них вдоволь всегда было. Он скачет, прыгает, жирный как свинья, – говорит хозяйка лошади Любовь Дементьева. – В помещении бетонный пол, мы накидывали для этой лошади целую гору сена - когда она хотела, лежала там. Жеребенок жил в таких же условиях.

По итогу лошадь отдали на съедение собакам. Фото предоставлено Ольгой Хопковой

По итогу лошадь отдали на съедение собакам. Фото предоставлено Ольгой Хопковой

Нелошадинные условия

Зоозащитники все же настаивают на том, что лошадь содержалась не то чтобы в нечеловеческих – нелошадинных условиях. При лютых январских морозах животное находилось на холодном полу в неотапливаемом помещении. Однако такие условия могут быть вариантом нормы.

– Конюшня не обязательно должна быть отапливаемой, но она должна быть сухая и без сквозняков, – объясняет зооинженер, тренер конно-спортивного клуба «Обь» Евгения Елышева. – Если лошадь вспотевшая, ее может продуть. А вообще лошадей можно содержать даже на улице. Самое главное, это хорошее питание, водопой и навес. В Горном Алтае, к примеру, их содержат именно так. Также животным необходима подстилка, мы, к примеру, стелем опилки и регулярно меняем их.

На видео видно, как из ноздрей лошади животного сочится гной, она еле дышит, а лошади не могут вдыхать воздух через рот. Выглядит так, будто она простыла.

– Конечно, у нее будет отек легких и сердечная недостаточность, потому что у лошади нос гноем забит, она по-другому дышать не могла. Однако сердечная недостаточность - это не само заболевание, порока сердца ведь не выявлено, – говорит Евгения Елышева.

Неуместный хайп?

В приюте считают, что сообщение о смерти лошади – это неуместный хайп. Видео и фото сделала помощница приюта, которая якобы сама хотела выкупить молодого жеребенка у них.

– Она ни разу не сказала нам, что у коней плохие условия, единственное, что просила – это продать жеребенка Джедая, с условием, что он останется у нас, просто она будет его владелицей. Мы не согласились. Если у нас такие ужасные условия, почему она хотела его тут оставить? – говорит Софья Куликова, руководитель приюта «Ласка». – Животные умирают, век у них короче, чем у людей. Где-то лошади не умирают?! На ипподроме не умирают?!

После вскрытия Лопотунью разделали на мясо и отдали собакам. В приюте уверяют, что все оставшиеся кони и другие животные содержатся в нормальных условиях, и каждый может прийти лично и убедиться в этом.

Живой уголокИнтересное