На Алтае полицейский расстрелял табун лошадей

Возбуждено уголовное дело. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Республике Алтай полицейский расстрелял табун лошадей. Это произошло в ночь на 29 марта на территории Усть-Коксинского района между поселками Власьево и Тюгурюк.

В результате погибли восемь кобыл, один жеребец, еще две лошади оказались ранены. Ущерб составил порядка 1,3 млн рублей. Животные принадлежали трем местным жителям. Как стало известно «КП», они ранее не были знакомы с устроившим бойню полицейским, соответственно, и конфликта между ними не было.

ЧП произошло на участке автодороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)». Животные паслись на прилегающей территории. Сейчас 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних объясняется с коллегами из следственного комитета, которым передали дело.

Мужчина отрицает, что был пьян. Его слова должна будет подтвердить экспертиза. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных дей-ствий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело взяла на контроль республиканская прокуратура, а в адрес министра внутренних дел региона внесено представление в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров.