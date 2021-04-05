Поставил вакцину и заболел: алтайский эпидемиолог объяснила, что делать дальше

Вакцину ставят в два этапа. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день в Алтайском крае известно о трех случаях заражения коронавирусом после вакцинации. Медики объясняют это тем, что иммунитет полностью формируется только через 21 день после введения второго компонента вакцины. Вирус может попасть в организм в период между первым и вторым уколом или сразу после второго. Что делать дальше тем, кто умудрился заболеть коронавирусом в трехнедельный промежуток между прививками, пояснила «Комсомольской правде» главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

– В инструкции по применению вакцины написано, что переболевших пока не прививаем. Поэтому тем, кто заболел после введения первого компонента, вторую прививку делать не будут. Возможно, потом будут внесены изменения, – пояснила Ирина Переладова.

Напомним, вакцинироваться могут все жители Алтайского края старше 18 лет, которые не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Переболевшими считают те лица, у которых коронавирус был официально диагностирован. Перед вакцинацией тест на антитела в клиниках не делают.

– При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана: сопротивляемость к инфекции уже выработана, – сообщают в алтайском Роспотребнадзоре.

По данным на 5 апреля, в крае прививается 104 тысячи человек. Из них более 34 тыс. человек поставили первый компонент вакцины, почти 70 тысяч полностью привиты.

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