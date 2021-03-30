Алтайский эпидемиолог прокомментировала случаи заражения COVID-19 после вакцинации

В регион поступило более 120 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V» Фото: Олег УКЛАДОВ

К 1 июля в Алтайском крае планируют привить от коронавируса 60% населения – 1,1 млн человек. О том, как сейчас проходить прививочная кампания, возможно ли заболеть COVID-19 после вакцинации и как быстро формируется иммунитет, на пресс-конференции 30 марта сообщили представители минздрава региона.

Масштабные планы

В Алтайском крае продолжают прививать от коронавируса. Всего в регион поступило более 120 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V». Последняя поставка, более 28 тыс. комплектов, пришла вчера, 29 марта. Сейчас в регионе проходят вакцинацию более 85,5 тыс. человек, из них полностью привиты свыше 62,5 тыс.

– Вакцина поступает стабильно практически в еженедельном режиме. В планах привить в Алтайском крае почти 1,1 млн человек. Это составляет практически 60% взрослого населения. Как мы знаем, прививки делают людям старше 18 лет, у нас привились 122 человека в возрасте старше 91 года. Люди активно делают прививки, никаких осложнений после вакцинации мы не зарегистрировали, – сообщила Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края.

Она добавила, что медики отслеживают возможные реакции на новую прививку. Практически 10% из общего числа вакцинированных имеют незначительные последствия, которые проходят в течение одного-трех дней. Речь идет про повышение температуры, недомогание и слабость.

Пресс-конференция 30 марта Фото: Константин Санталов

Заражение после вакцинации

В Алтайском крае три человека заболели коронавирусом, несмотря на то, что сделали прививку. Один из них уже выздоровел, двое продолжают лечиться. Все пациенты перенесли инфекцию в легкой форме. Ирина Переладова подчеркнула, что важно понять, что именно повлияло на развитие заболевания, ведь иммунитет формируется не сразу.

– У нас есть единичные случаи. Люди заболели в первые десять дней после постановки второй вакцины, – объяснила эпидемиолог.– Все мы знаем, что должен пройти 21 день после аппликации (инъекции вакцины) и 21 после второй. За эти 42 дня и формируется иммунитет.

Напомним, ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко также пояснил, что вирус мог попасть в организм в период между первой и второй вакциной или сразу после введения второго компонента, когда иммунитет еще не сформировался полноценно.

– Нужно сопоставить небольшое число заболевших после вакцинации с тем количеством людей, которых привили. Они уже имеют защиту и сохранили свое здоровье в период продолжающейся пандемии COVID-19. Мы помним, когда иммунизации против гриппа вошла в нашу рутинную практику, то уже через 5-6 лет активной работы заболеваемость снизилась более чем в 40 раз. Будем надеяться, что похожая перспектива ждет и с COVID-19, – подчеркнул Валерий Шевченко.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Иммунная прослойка

В Алтайском крае уже формируется популяционный иммунитет. Иммунную прослойку составляют люди, которые переболели COVID-19 или сделали прививку против коронавируса.

– На сегодняшний день мы можем говорить о том, что создали иммунную прослойку. У конкретного человека, наверное, начинается выработка антител: у кого-то больше, у кого-то меньше. Пока мы привили не так много людей. Думаю, время покажет, как эффективно у нас сработала вакцина, – заявила Ирина Переладова.

Медики надеются, что когда в регионе от COVID-19 привьют 60% населения, то будут регистрировать только единичные случаи заболевания. Кроме того, снизятся тяжелые формы коронавируса, уменьшится число летальных случаев.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 47039 человек. Выздоровевших – 42079, а умерших с COVID-19 – 2685. Количество тяжелобольных пациентов – 279, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

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Об этом сообщил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко (подробнее)