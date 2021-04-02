Где в Барнауле сдать анализ на антитела к коронавирусу

Тесты делают во многих платных лабораториях города. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Прививаться от коронавируса рекомендуется всем не болевшим людям старше 18 лет и не имеющих противопоказаний. Учитывая, что болезнь может протекать бессимптомно, многие сомневаются в своем ковидном статусе. Выяснить это можно с помощью анализа на антитела к коронавирусу. Есть два типа теста: на иммуноглобулины класса М и G.

Наличие иммуноглобулинов класса М (IgM) говорит о том, болеет пациент или нет в данный момент. Наличие иммуноглобулинов класса G (IgG) позволяет сделать вывод о перенесенном коронавирусе и наличии антител. Где и за сколько можно сделать анализ в Барнауле – в материале «КП».

Места и цены

Тесты делают во многих платных лабораториях города. К сожалению, бесплатно сдать анализ в поликлинике по месту жительства не получится. Цены в коммерческих клиниках варьируются от 690 рублей до 2200 руб. Все зависит от вида анализа и скорости исследования. Обычно результаты выдают через 2-3 дня, но некоторые лаборатории предлагают экспресс-тесты – 30 минут и готово.

Где делают анализ на антитела в Барнауле:

– Диагностический центр;

– Консультативно-диагностический центр Алтайского медуниверситета;

– Инвитро;

– Лабораторная служба Helix;

– KDL;

– Гемотест;

– Клиника МЕДСИ.

Рекомендации перед сдачей анализов

На сайтах клиник сказано, что кровь для исследования на COVID-19 забирается у лиц, не имеющих признаков инфекционного заболевания, без повышенной температуры и не находящихся в прямом контакте с больными коронавирусом.

Непосредственно перед сдачей крови на анализ рекомендуется не принимать пищу в течение 2-3 часов, исключить за 30 минут физическое и эмоциональное перенапряжение, не курить в течение 3 часов.

Сдавать или не сдавать?

Тест на антитела перед вакцинацией делать необязательно. Если СOVID-19 не был официально зарегистрирован, считается, что человек не болел.

– В любом случае анализ на антитела должен назначать врач. Для этого должны быть соответствующие показания. Если человек переболел, он об этом знает, ему был поставлен диагноз. Не нужно себе придумывать болезни, – комментирует главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Напомним, ранее медики констатировали, что в Алтайском крае уже формируется популяционный иммунитет. Иммунную прослойку составляют люди, которые переболели COVID-19 или сделали прививку против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тромбоз и сахарный диабет: алтайский эксперт предупредила об опасных последствиях COVID-19

Осложнения могут быть и после использования лекарств (подробнее)