Суд арестовал сторонника националистов, готовящего подрыв мечети в Барнауле

Задержанный Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Суд Центрального района Барнаула отправил под арест примкнувшего к украинской националистической организации мужчину. Он готовил подрыв мечети в столице Алтайского края.

- По ходатайству следователя в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в совершении преступления по статье 205.3 УК России («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), Центральным районный судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Как ранее сообщали в Центре общественных связей ФСБ, 21-летний житель краевой столицы в феврале 2021 года сам вышел на куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Тот, в свою очередь, дал ему задание совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения. В частности, под удар должны были попасть выходные из Центрально-Азиатского региона. В планы сторонника ЭНО входил подрыв мечети в Барнауле.

После задержания силовики провели обыски по месту жительства мужчины. У него изъято взрывчатое вещество, а также инструкция по его изготовлению, литература экстремистского характера, средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

На допросе задержанный подтвердил свои планы по подготовке взрыва, а также тот факт, что собирал для куратора различные материалы, для получения заданий в дальнейшем.

Расследование уголовного дела продолжается.

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