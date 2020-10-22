Задержанный в аэропорту Барнаула пособник ИГИЛ получил срок

Осужденный еще может обжаловать приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

Задержанный в начале июля в барнаульском аэропорту пособник запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ» получил реальный срок.

Как было установлено, в июне этого года он стал «работать» на запрещенную в РФ группировку «ИГИЛ». Он предоставлял ее членам фотографии объектов социальной инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей в городе Барнауле. В дальнейшем 22-летний гражданин Республики Таджикистан планировал отправиться в Сирию, чтобы стать полноправным участником террористической организации. В момент прибытия в аэропорт краевой столицы, перед вылетом был задержан сотрудниками УФСБ России по региону.

В отношении пособника «ИГИЛ» было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «Пособничество в участии в деятельности террористической организации». 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным. Ему назначили 12 лет заключения, из которых три года он должен будет провести в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Сейчас гражданин Таджикистана находится под стражей. Он еще может обжаловать приговор.