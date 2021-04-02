На Алтае задержали готовившего теракт сторонника украинских националистов

Задержанный признает свою вину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ задержали в Алтайском крае сторонника украинской националистической организации, который планировал устроить теракт в Барнауле. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) России.

По информации ФСБ, 21-летний молодой человек планировал по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти.

Во время обысков правоохранители изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

По данным ФСБ, задержанный признался в инкриминируемом преступлении. Из его показаний следует, что в феврале 2021 года он связался с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции.

Уже в начале марта молодой человек получил задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия.

Деятельность сторонника ЭНО пресекли в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). Свою пропаганду украинские экстремисты вели в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и "ВКонтакте".

Напомним, ранее мы сообщали, что задержанный в начале июля в барнаульском аэропорту пособник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ получил реальный срок. Как было установлено, в июне этого года он стал «работать» на группировку: предоставлял ее членам фотографии объектов социальной инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей в городе Барнауле. В дальнейшем 22-летний гражданин Республики Таджикистан планировал отправиться в Сирию, чтобы стать полноправным участником террористической организации. В момент прибытия в аэропорт краевой столицы, перед вылетом был задержан сотрудниками УФСБ России по регион. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанный в аэропорту Барнаула пособник террористов получил срок

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы (подробнее)