Видео задержания мужчины, планировавшего подорвать мечеть в Барнауле, опубликовала ФСБ

Задержанный признался, что сам связался с координаторами движения Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

ФСБ опубликовала кадры задержания в Барнауле сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». Молодой человек планировал устроить теракт в Алтайском крае и уже дал признательные показания.

На кадрах ролика видно, что силовики ведут задержанного парня в наручниках, а затем сажают его в машину.

Во время допроса задержанный признался , что сам связался с координаторами движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Куратор поручил молодому человеку провести разведку на местности и сфотографировать несколько объектов. После этого, по словам задержанного поступило задание “провести уничтожение объекта”. Можно было устроить поджог или другие "устрашающие население действия". Задержанный говорит, что в качестве своей цели выбрал мечеть в Барнауле, которую планировал подорвать.

Сначала куратор поручил молодому человеку провести разведку на местности и сфотографировать несколько объектов Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

После этого в ролике показывают взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу.

Ранее мы сообщали, что деятельность сторонника ЭНО пресекли в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

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