Видео задержания мужчины, планировавшего подорвать мечеть в Барнауле, опубликовала ФСБ

Задержанный признался, что сам связался с координаторами движения
Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю
ФСБ опубликовала кадры задержания в Барнауле сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». Молодой человек планировал устроить теракт в Алтайском крае и уже дал признательные показания.
На кадрах ролика видно, что силовики ведут задержанного парня в наручниках, а затем сажают его в машину.
Во время допроса задержанный признался , что сам связался с координаторами движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Куратор поручил молодому человеку провести разведку на местности и сфотографировать несколько объектов. После этого, по словам задержанного поступило задание “провести уничтожение объекта”. Можно было устроить поджог или другие "устрашающие население действия". Задержанный говорит, что в качестве своей цели выбрал мечеть в Барнауле, которую планировал подорвать.
Сначала куратор поручил молодому человеку провести разведку на местности и сфотографировать несколько объектов
Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю
После этого в ролике показывают взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу.
Ранее мы сообщали, что деятельность сторонника ЭНО пресекли в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Алтае задержали готовившего теракт сторонника украинских националистов
Возбудили уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") (подробнее)