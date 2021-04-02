В барнаульской больнице, где перепутали прививки от гепатита и ковида, приняли меры

С персоналом больницы провели беседу и обучение Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале недели в соцсетях прогремела история о путанице с прививками: вместо вакцины от гепатита барнаульцу вкололи «Спутник V». Накануне Минздрав Алтайского края сообщил о том, что в больнице уже предприняли меры, чтобы больше не допускать подобных ситуаций.

- В Горбольнице №12 приняты меры по усовершенствованию процесса вакцинации против ковида. В медицинской организации проводится служебное расследование для выявления нарушений и виновных лиц. В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру вакцинации, проведены мероприятия для предотвращения подобных случаев, - подчеркнули в министерстве.

Теперь для вакцинации от коронавируса выделен отдельный кабинет. С персоналом больницы провели беседу и обучение. Также на базе медучреждения прошла конференция, на которой медикам рассказали о правилах приема пациента перед вакцинацией, идентификации прививаемого и о том, как контролировать поставку вакцины.

Напомним, ранее жительница Барнаула рассказала о том, что её муж получил направление на прививки от гепатита и дифтерии, но из-за путаницы его вакцинировали против ковида. О том, что произошла ошибка, он понял после того, как открыл прививочный сертификат – там была оставлена запись о проведенной процедуре. Когда в соцсети опубликовали жалобу, Минздрав оперативно начал проверку, а работника, который допустил ошибку, пообещали привлечь к дисциплинарному взысканию. А вот поставленную вакцину, увы, обратно уже не выкачать!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца случайно привили от коронавируса вместо гепатита

Врачи перепутали вакцины (подробнее)