Барнаульца случайно привили от коронавируса вместо гепатита

Мужчина планировать получить вакцину от гепатита Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула получил направление на прививки от гепатита и дифтерии, но каково было его удивление, когда в прививочном сертификате он увидел вакцину от ковида. Об этом рассказала его жена Валерия в паблике "Инцидент Барнаул".

- Сегодня муж поехал в ГБ №12 делать прививки от гепатита и дифтерии, нужно по работе. Обошёл три кабинета, спрашивали о прививках от гриппа и ковида - грипп мы не ставим, ковидом переболели, о чем муж и сообщил врачам. Пришёл в прививочный с направлением на дифтерию и гепатит и прививочным сертификатом. Ему поставили одну прививку, и уже дома, листая сертификат, обнаружили, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке Спутник V, - пояснила женщина.

Супруги были в шоке от ситуации и решили вернуться в больницу, чтобы разобраться с проблемой. В поликлинике отметили, что ошибку уже, к сожалению, не исправить, почему так произошло – неизвестно.