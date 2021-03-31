Алтайский Минздрав проводит проверку после сообщений о невольной вакцинации от COVID-19

Мужчину должны были вакцинировать от гепатита и дифтерии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края проводит проверку после жалобы местной жительницы на путаницу с прививками. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на то, что ее мужу сделали прививку от ковида вместо прививки от гепатита. По словам девушки, инцидент произошел 30 марта в горбольнице №12.

– По данному факту в медорганизации проводится служебное расследование. По его результатам будут сделаны выводы, при подтверждении фактов, изложенных в сети Интернет, к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание, – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, ранее в Алтайском крае три человека заболели коронавирусом, несмотря на то, что сделали прививку. Главный инфекционист региона пояснил, что вирус мог попасть в организм в период между первой и второй вакциной или сразу после введения второго компонента, когда иммунитет еще не сформировался полноценно.