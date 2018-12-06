2018-12-06T09:11:04+03:00
Происшествия

Еще одну сотрудницу детского сада «Happy Baby», где издевались над детьми, посадили под домашний арест

По версии следствия, женщина систематически била и унижала детей
Иван ОЛЕКСЮК
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Кадр с камеры видеокамер детсада, где издевались над детьмиКадр с камеры видеокамер детсада, где издевались над детьмиФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Еще одной воспитательнице скандального элитного детского сада «Happy Baby», где издевались над детьми, предъявили обвинение.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что в детсаду воспитатели жестоко наказывали детей – шлепали, запирали в темных комнатах, толкали. Одна из мам случайно увидела, как ее ребенка волоком тащат по коридору в старшую группу, он плакал и просил о помощи. Все происходящее засняли камеры наблюдения. Записи передали в краевой Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Заведующая была в курсе

Кадр с камеры детсада, где издевались над детьми.Видео: Предоставлено родителями

По версии следствия, с августа 2017 по апрель 2018 года три педагога причиняли детям физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Заведующая детского сада была в курсе происходящего, но никаких мер по устранению нарушений не предпринималось.

5 декабря Октябрьский районный суд Барнаула посадил под домашний арест воспитателя ясельной группы.

Мнения родителей разделились

Как рассказала мама одного из пострадавших детей, которая отсматривала записи с камер, дети на видео постоянно плакали.

- Хорошо видно, что они не смеются, вытирают руками слезы, малышей не просто шлепали - это было нормой, - их надолго закрывали в темноте, толкали, накрывали одеялом и давили сверху. Спальня ясельной группы в тихий час больше напоминала морг - все малыши накрыты с головой. Воспитатель ясельной группы швыряла детей на кроватки, и они ударялись головой о деревянную спинку. А когда давила на головы, у малышей туловище выворачивалось! Женщина шлепала постоянно детей по попе и лицу. Просто сил нет перечислять, что ещё она делала, - рассказала Юлия.

Кстати, после прогремевшего на всю страну скандала, родители, чьи дети ходили в этот детсад. Разделились на два лагеря – одни требуют самого сурового наказания для педагогов, другие уверяют, что история раздута. Они продолжают водить туда детей и просят не закрывать учреждение, утверждая, что это лучший сад в городе и крае.

- Абсурд! Лучший садик в городе! Прекрасные воспитатели! Мои дети ходили туда. Это яркий пример информационной войны. Огромная кропотливая работа учителей, педагогов, воспитателей за семь лет уничтожена всего за три месяца, облиты грязью хорошие и честные люди... в угоду кому? Зачем? – пишет Игорь на сайте «КП».

Заведующую детсадом ведут на заседание суда. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Заведующую детсадом ведут на заседание суда.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Слишком суровое наказание?

Мера пресечения избрана директору и теперь уже двум воспитателям. Они находятся под домашним арестом.

- Мы не оправдываем воспитателя, но и не поддерживаем такой завышенной меры ответственности. Кроме того, мы хотим обратить внимание общественности на оценку того видео, которое семья выложила в сеть, оно смонтировано без звука, и многие моменты в этой записи ускорены и крайне двусмысленны, - заявлял юрист скандального детсада.

По версии краевого управления Следственного комитета, в результате противоправных действий сотрудников дошкольного учреждения пострадали семь малолетних детей в возрасте до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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Элитный частный детский сад «Happy Baby» (счастливый малыш) расположен в престижном районе Барнаула. Позволить себе отдать туда детей может далеко не каждый – за индивидуальный подход опытных педагогов придется выложить 19 тыс. рублей в месяц, а это средняя зарплата по городу. Но вместо особенного подхода детей там избивали, кричали и надолго запирали в темных комнатах (подробнее)

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