Еще одну сотрудницу детского сада «Happy Baby», где издевались над детьми, посадили под домашний арест

Еще одной воспитательнице скандального элитного детского сада «Happy Baby», где издевались над детьми, предъявили обвинение.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что в детсаду воспитатели жестоко наказывали детей – шлепали, запирали в темных комнатах, толкали. Одна из мам случайно увидела, как ее ребенка волоком тащат по коридору в старшую группу, он плакал и просил о помощи. Все происходящее засняли камеры наблюдения. Записи передали в краевой Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Заведующая была в курсе

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/680963" frameborder="0"></iframe> Кадр с камеры детсада, где издевались над детьми.Видео: Предоставлено родителями

По версии следствия, с августа 2017 по апрель 2018 года три педагога причиняли детям физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Заведующая детского сада была в курсе происходящего, но никаких мер по устранению нарушений не предпринималось.

5 декабря Октябрьский районный суд Барнаула посадил под домашний арест воспитателя ясельной группы.

Мнения родителей разделились

Как рассказала мама одного из пострадавших детей, которая отсматривала записи с камер, дети на видео постоянно плакали.

- Хорошо видно, что они не смеются, вытирают руками слезы, малышей не просто шлепали - это было нормой, - их надолго закрывали в темноте, толкали, накрывали одеялом и давили сверху. Спальня ясельной группы в тихий час больше напоминала морг - все малыши накрыты с головой. Воспитатель ясельной группы швыряла детей на кроватки, и они ударялись головой о деревянную спинку. А когда давила на головы, у малышей туловище выворачивалось! Женщина шлепала постоянно детей по попе и лицу. Просто сил нет перечислять, что ещё она делала, - рассказала Юлия.

Кстати, после прогремевшего на всю страну скандала, родители, чьи дети ходили в этот детсад. Разделились на два лагеря – одни требуют самого сурового наказания для педагогов, другие уверяют, что история раздута. Они продолжают водить туда детей и просят не закрывать учреждение, утверждая, что это лучший сад в городе и крае.

- Абсурд! Лучший садик в городе! Прекрасные воспитатели! Мои дети ходили туда. Это яркий пример информационной войны. Огромная кропотливая работа учителей, педагогов, воспитателей за семь лет уничтожена всего за три месяца, облиты грязью хорошие и честные люди... в угоду кому? Зачем? – пишет Игорь на сайте «КП».

Заведующую детсадом ведут на заседание суда.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Слишком суровое наказание?

Мера пресечения избрана директору и теперь уже двум воспитателям. Они находятся под домашним арестом.

- Мы не оправдываем воспитателя, но и не поддерживаем такой завышенной меры ответственности. Кроме того, мы хотим обратить внимание общественности на оценку того видео, которое семья выложила в сеть, оно смонтировано без звука, и многие моменты в этой записи ускорены и крайне двусмысленны, - заявлял юрист скандального детсада.

По версии краевого управления Следственного комитета, в результате противоправных действий сотрудников дошкольного учреждения пострадали семь малолетних детей в возрасте до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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