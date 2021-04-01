Задержана представитель губернатора в Алтайском заксобрании Стелла Штань

Минувшую ночь она провела в изоляторе Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 1 апреля, алтайские СМИ со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщили о задержании представителя губернатора в краевом законодательном собрании Стеллы Штань.

По данным издания «Банкфакс», чиновницу задержали вечером 31 марта, и минувшую ночь она провела в изоляторе. Ее якобы подозревают в мошенничестве. Пока информацию официально ни одно силовое ведомство не подтверждает.

- Инсайдеры утверждают, что уже во второй половине дня 1 апреля чиновнице могут предъявить обвинения в мошенничестве, - пишет издание.

У СМИ есть версия, что Стеллу Штань могли задержать в рамках уголовного дела, связанного с частным детским садом Happy baby. Его учредителя и директора обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами. Речь идет о 14 миллионах рублей. Следователи считают, что в 2015 году они решили подать документы в тогда еще существовавшее управление образования Алтайского края и получить компенсацию якобы за приобретение площадей под детсад. При этом в бумагах значилась сумма значительно выше рыночной. Таким образом, обвиняемые получили бюджетные средства. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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