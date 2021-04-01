Причиной пожара в ТЦ Горно-Алтайска 24 февраля 2021 стал загоревшийся телефон

Пожар в в ТЦ Горно-Алтайска. Фото: Предоставлено очевидцами

По предварительным данным, причиной пожара в ТЦ «Ткацкий-1» Горно-Алтайска 24 февраля 2021 года мог стать загоревшийся телефон. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По результатам пожарно-технической судебной экспертизы, специалисты выяснили, что очаг пожара находился на столе одного из киосков, расположенном на втором этаже ТЦ «Ткацкий». Там лежал мобильный телефон, аккумулятор которого загорелся.

– Причиной пожара послужило возгорание горючих материалов от теплового проявления аварийного пожароопасного режима работы электротехнического устройства (аккумуляторной батареи сотового телефона). Развитие пожара с момента его возникновения происходило по горючим материалам из установленного очага пожара за счет восходящих высокотемпературных конвективных потоков – вверх (вертикально), а за счет теплового излучения – радиально в стороны (горизонтально), – сказано в материалах МЧС

На других образцах электрооборудования, которые представили на экспертизу, следов аварийной работы не обнаружили.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в ТЦ «Ткацкий-1» Горно-Алтайска произошел 24 февраля 2021 года. Всего из здания эвакуировали 13 человек. В тушении пожара участвовали 66 человек и 22 единиц техники, в том числе от МЧС 39 человек, 12 единиц техники. Здание торгового центра было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.

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