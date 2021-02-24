Происшествия 24 февраля 2021 12:03

"Из окон валил черный дым, женщина повисла на карнизе": спасшего нескольких человек водителя "ПАЗика" на Алтае могут наградить

Виталий Денисюк во время пожара в торговом центре "Ткацкий-1" подогнал автобус и помог людям спуститься