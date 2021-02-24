"Из окон валил черный дым, женщина повисла на карнизе": спасшего нескольких человек водителя "ПАЗика" на Алтае могут наградить

Водителя «ПАЗика», который спас несколько человек во время пожара в Горно-Алтайске, могут представить к награде.- Благодарностью мы его точно отметим, а медаль, пока не разберемся, что там произошло, обещать рано, - сказали в республиканском МЧС.38-летний Виталий Денисюк – герой сегодняшнего дня в Горно-Алтайске. Мужчина отличился во время пожара в торговом центре «Ткацкий-1». Бывшая швейная фабрика, построенная еще в 1952 году, вспыхнула в среду, 24 февраля. Пока продавцы возились, запирая павильоны с товаром на замок, огонь распространился, и выход на улицу оказался отрезан. Несколько человек решили прыгать. Вроде не высоко, всего два этажа, но внизу асфальт…Это увидел проезжающий мимо водитель маршрутки. Недолго думая, мужчина сдал назад, вплотную к стене. Открыл дверь, чтобы выпустить пассажиров, а сам полез на крышу – снимать людей.- В это время из окон уже валил черный дым, одна из женщин повисла на карнизе. Пожарных еще не было. Все происходило быстро, даже не помню, сколько по времени это длилось, - рассказывает Виталий Денисюк. – Я же там был не один, еще ребята подбежали, лестницу принесли, помогали людям выбираться. Сколько их было, не помню, все же на адреналине, а потом уже и пожарные подъехали. Я после этого поехал в гараж, а затем снова вышел на маршрут.В Горно-Алтайске население около 65 тыс. человек – про пожар уже все знают, как и про водителя. На работе говорят, что гордятся сотрудником.- У нас же сейчас как принято – стоять в стороне, снимать на телефон, а Виталий настоящий герой, моментально сориентировался и помог другим. Он во всем такой – спокойный, рассудительный, все готов прийти на помощь, - рассказала диспетчер Алена Черниченко.