Пожар в ТЦ Горно-Алтайска 24 февраля 2021: огнем охвачен второй этаж

Пожар в Горно-Алтайске Фото: со страницы vk.com/incident_22

Пожар в ТЦ «Ткацкий-1» Горно-Алтайска произошел 24 февраля 2021 года.

- Бегите! – кричит женщина в торговом центре, который охвачен огнем. Мужчина снимает происходящее на видео. Продавщицы, неловко суетясь, закрывают торговые павильоны, больше опасаясь что кто-то украдет их товар, чем за свою жизнь. Словно и не было никакой «Зимней вишни».

Людей эвакуировали, но всех ли, пока не известно - пожарные проверяют помещения.

- Площадь пожара — около 1 тыс. квадратов, - пишет паблик «Инцидент Барнаул».

На втором этаже застряли люди. Проезжающий мимо водитель «ПАЗика» не растерялся, подогнал автобус к зданию, чтобы люди могли выбраться.

Говорят, о пожаре сообщили слишком поздно, когда огонь уже разгорелся.

- На тушении пожара задействованы три пожарные части – две из Горно-Алтайска и одна из Маймы. Причины пожара пока неизвестны, данных о пострадавших тоже нет, - сообщает управление МЧС по Республике Алтай.