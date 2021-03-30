В барнаульские школы поступили сообщения о массовом минировании

На месте работает полиция. Фото: Анна СЕМИНА

Сегодня утром, 30 марта, в нескольких школах перенесли занятия из-за сообщений о минировании.

– Поступило сообщение, что школа заминирована. Работает полиция, – сообщили в родительском чате барнаульского лицея №86.

Подобное произошло и в других школах города: 37, 60, 64, 68, 69, 78, 81, 84, 88, 98, 103. Как сообщают в администрации Барнаула, ночью в образовательные учреждения поступили тревожные электронные письма о том, что здания заминированы.

По данным на 09:00 проверено три школы – № 81, 69, 60. Школьникам нужно приходить в школу к третьему уроку.

– В остальных школах занятия в первой смене отменены, ведутся оперативные мероприятия. В данный момент во всех 16 школах находятся сотрудники полиции, – сообщают в пресс-службе мэрии

Напомним, в феврале по школам Барнаула прокатилась подобная волна минирований. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в 11 учебных заведениях. Ни в одном из зданий реальной бомбы заложено не было. Также ранее ФСБ задержала 29-летнего мужчину, который сообщил по телефону о минировании здания судебных приставов в Барнауле на улице Пушкина.