Задержан мужчина, сообщивший о минировании здания судебных приставов в Барнауле

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС Фото: Анна СЕМИНА

ФСБ задержала 29-летнего мужчину, который сообщил по телефону о минировании здания судебных приставов в Барнауле на улице Пушкина.

Как сообщает Амик, злоумышленником оказался житель Новосибирска. Он позвонил на телефон доверия службы из-за ареста имущества. Ему долго не отвечали. В этот момент он был пьян и смотрел боевик. Когда все-таки ответили, он соврал "на эмоциях".

Напомним, ложный звонок о минировании здания управления службы судебных приставов поступил днем 19 февраля. В тот день там, кстати, должна была состояться пресс-конференция. Из здания эвакуировали людей, его обследовали кинологи и саперы, но бомбу не обнаружили. Пресс-конференцию в итоге перенесли на 20 февраля.

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