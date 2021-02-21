Волна «минирований» прокатилась по школам Барнаула

Спецслужбы отрабатывают сигнал Фото: Анна СЕМИНА

Вслед за другими крупными городами волна «минирования» школ докатилась и до Барнаула. Сегодня, 21 февраля, неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в некоторых учебных заведениях.

- В тех школах, которые уже обследовали взрывных устройств обнаружено не было, - сообщают в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

В списке школ оказались учебные заведения: №107 на улице Шукшина, 30, №103 на Деповской, 32, №53 на проспекте Космонавтов, 23, №68 на Антона Петрова, 130, №76 на улице Чайковского, 22, №94 на улице Отечественной, 22, №75 на Георгия Исакова, 195, №64 на Антона Петрова, 112, №102 на Павловском тракте, 68, №60 на Советской Армии, 54а и №63 на Чайковского, 8.

Не исключено, что это всего лишь учения. На работу школ данные сообщения никак не повлияют, так как сегодня занятия не проходят. А вот если окажется, что звонки действительно были, то злоумышленнику грозит серьезный штраф или лишение свободы.

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