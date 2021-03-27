Константин Хабенский и Виктор Томенко посмотрели премьерный спектакль в алтайском драмтеатре

Губернатор назвал премьеру «знаковым событием» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В пятницу, 27 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и актер Константин Хабенский посетили алтайский краевой театр драмы имени Шукшина в Барнауле. Там они посмотрели первую премьеру этого года – постановку режиссера Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома».

Первая премьера года

Во время пресс-подхода глава региона назвал премьеру «знаковым событием». Вместе с ним постановку режиссера Владимира Золотаря оценил и народный артист России Константин Хабенский. Сегодня в краевой столице он начнет работу над новым спектаклем «Интуиция». Премьера запланирована на конец мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Виктор Томенко отметил, что эпидемиологическая обстановка в крае становится более спокойной, что позволило смягчить некоторые ограничения, в том числе разрешить работать театрам.

– До полного окончания, конечно, еще далеко, но, тем не менее, недавно мы решение приняли и разрешили учреждениям культуры, концертным площадкам работать до 75% заполнения зала. Естественно, при соблюдении масочного режима, требований дезинфекции и профилактики. Это хорошая новость как для зрителей, которые уже соскучились, так и для театральных учреждений, которые смогут продавать билеты, управлять материальной составляющей своей деятельности, – сказал губернатор.

«Жар и холод, или Идея господина Дома» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Масштабные планы

В преддверии Дня театра глава региона также рассказал о театральных планах региона на год. Среди главных событий - 100-летие Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Там реализуют немало ряд масштабных творческих проектов. К ним относится и премьера постановки «Жар и холод, или Идея господина Дома», а также спектакль «Интуиция».

В середине мая в край приедет Театр имени Евгения Вахтангова, который также отмечает 100-летие. В июне с ответным визитом наши артисты будут выступать на сцене Вахтанговского театра в Москве.

Кроме того, музей имени Алексея Бахрушина представит в Барнауле выставку, посвященную истории становления Алтайского краевого театра драмы. В ноябре состоится торжественная церемония празднования 100-летия театра драмы имени Василия Шукшина.

Также на базе музыкального театра в середине мая пройдет фестиваль студенческих и дипломных работ «ШАГ».

«Жар и холод, или Идея господина Дома» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае широко отпразднуют и 80-летие народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Зрителей ждут новые театральные постановки, творческие встречи с артистами. В сентябре пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. В прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 30 марта в Барнауле актер Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин. представят программу The Best в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения».

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