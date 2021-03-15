Константин Хабенский приедет в Барнаул

Константин Хабенский Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 марта в Барнаул приедут популярный актер Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин. В Театре драмы имени В. М. Шукшина они представят программу The Best в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения».

– Так сложилось, что 30-го марта и я, и Константин Юрьевич будем в Барнауле. Решили использовать этот шанс и выступить. Читать будем лучшее за пять лет наших совместных выступлений, – написал Александр Цыпкин на своей странице в Instagram.

Гости вечера услышат рассказы из цикла «БеспринцЫпные чтения». Правда, какие именно произведения ждут барнаульцев не сообщается. Александр Цыпкин призвал жителей краевой столицы написать в комментариях, что бы им хотелось услышать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле под руководством Константина Хабенского поставят спектакль «Интуиция. Он же сыграет и одну из ролей – первые три спектакля пройдут с его участием. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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