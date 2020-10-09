Актер Хабенский поставит в Барнауле «Интуицию»

В честь юбилейного года в театре полностью реконструировали сцену и ее основные механизмы
Фото: Олег УКЛАДОВ
В 2021 году Алтайский краевой театр драмы им В. М. Шукшина отпразднует 100-летний юбилей. В честь этой даты в театре произойдет много важных событий – ребрендинг, а также постановка спектакля известным актером Константином Хабенским.
«Интуиция»
Именно так будет называться новый спектакль. В качестве художественного руководителя выступит известный актер и режиссер Константин Хабенский. Он же сыграет и одну из ролей – первые три спектакля пройдут с его участием.
- Хабенский давно вынашивал идею этого проекта, и он будет осуществлен на сцене нашего театра, - говорит директор театра Любовь Березина.
Пьеса «Интуиция» была написана специально для алтайского театра лично Хабенским совместно с публицистом Александром Цыпкиным. Репетиции начнутся в конце марта 2021 года.
Любовь Березина
Фото: Олег УКЛАДОВ
Реконструкция сцены
В честь юбилейного года в театре полностью реконструировали сцену и ее основные механизмы.
- Старое оборудование фактически превратилось в металлолом, - рассказала Любовь Березина.
По ее словам, до реконструкции уже были накладки во время действий, то круг останавливался, то кольцо, шум механизмов приходилось глушить музыкой.
На новом оборудовании установлено и новое программное обеспечение. Раньше помощник режиссера крутил ручки, чтобы привести механизм в движение, теперь эти ручки оставили как запасные, а основное управление происходит с электронного пульта со специальным программным обеспечением.
- Все это позволит удобнее и безопаснее работать актерам, организовывать постановки в современном формате, - подчеркнула Любовь Березина.
Елки не будет
Кстати, традиционной Губернаторской елки в этом году в театре драмы не будет. Связано это с пандемией.
- До конца декабря запрещено в школах проводить мероприятия с детьми, и к нам никто, конечно, не приведёт детей – мы это прекрасно понимаем, – говорит директор театра.
Однако, не все так печально. Актеры готовы предложить зрителям спектакль одного из прошлых годов - «12 месяцев». Те, кто захочет, смогут его посмотреть. Возможно, что в фойе даже проведут интермедию – все будет зависеть от эпидситуации.
В честь юбилейного года в театре полностью реконструировали сцену и ее основные механизмы
Фото: Олег УКЛАДОВ
Кстати
Юбилейный сезон алтайского театра Драмы в цифрах и фактах
- Пять премьерных спектаклей
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