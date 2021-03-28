Сдала сына и пропала: что стало с несостоявшейся невесткой Марии Шукшиной

(фото: скриншот ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир")

Казалось, еще чуть больше года назад вся страна следила за скандалом в семье Шукшиных, где шел спор за маленького мальчика – правнука Василия Шукшина Марка Касаткина. Но за последнее время вестей о его биологической матери, которая не давала ему общаться с родственниками, нет и не было.

Через месяц внуку Марии Шукшиной Марку исполнится три года. Из них, как минимум год, он не видел свою родную мать - уроженку Барнаула Фрейю Зильбер. Впервые девушка предстала перед публикой в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» еще будучи беременной. Она заявила, что отцом ее будущего ребенка является сын Шукшиной Марк Касаткин. Однако отношения у них не заладились – якобы ее возлюбленный пристрастился к наркотикам и в какой-то момент после очередной «дозы» взбесился и избил подругу. После этого случая его арестовали.

Доподлинно не известно, что из всего того рассказанного было правдой, а что ложью, но публика в последствии разделилась на два лагеря: кто-то откровенно хаял семью Шукшиных, мол, с ними постоянно что-то случается, и не надо отдавать им наследника, а кто-то из зрителей ток-шоу верил, что из Фрейи еще может получиться хорошая мать. Создатели передач тоже подогревали интерес и старательно снимали кадры, где Зильбер заботливо обращается с мальчиком, но при этом на каждом эфире сама молодая мать представала не в самом лицеприятном виде. Гости студии отмечали ее несвязную и невнятную речь, да и поступки девушки давали почву для размышления – то она показывает на всю страну нового любовника, то очередную домашнюю тусовку и во всем этом мракобесии существовал ее малолетний сын! Сама же Фрейя заверяла, что никакие запрещенные препараты не употребляет, но все же спустя некоторое время отправилась в реабилитационный центр.

Все это время информация преподносилась так, что либо семейство Шукшиных не хочет брать на себя обязанности по воспитанию мальчика, либо что сама Зильбер не хочет, чтобы они виделись. Как бы то ни было, но в начале 2020 года Фрейя сама пришла в дом Марии Васильевны и попросила несколько дней посидеть с Марком. Шукшина, естественно не была против, тем более что и родной отец мальчика Макар давно через суд добивался признания его отцом уже на бумаге. И вот с тех пор след горе-мамаши простыл. Больше она на пороге дома несостоявшейся свекрови не появлялась.

Последний пост в инстаграме Фрейи (фото: скриншот страницы instagram.com/freya_zilber/)

Сам Макар за это время официально женился и теперь сына воспитывает в полноценной семье. На странице его мамы в Instagram регулярно появляются фото и видео с мальчиком. Судя по тому, что демонстрируется публике, Марку очень хорошо, он обрел настоящий дом и любящих родственников. А вот связь с родной матерью потеряна. С конца июня прошлого года Зильбер на своей странице не публикует фотографий. На последней она, предположительно, была запечатлена с новым ухажёром.

Как заявила сама Мария Шукшина, весь этот скандал был срежессирован создателями ток-шоу «Прямой эфир», за что Зильбер получила солидный гонорар, а после того, как былая популярность сошла на нет, контракт с ней расторгли. Поэтому-то и ребенок ей стал не нужен. Кстати, свою первую дочь, которую Фрейя родила еще в Барнауле в 14 лет, она также бросила и воспитывает девочку ее бабушка.

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