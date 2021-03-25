В Барнауле во время урагана женщина упала с моста и погибла: следователи проводят проверку

Результаты проверки будут известны через 10 дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время вчерашнего урагана в Барнауле женщина упала с моста. ЧП произошло на улице Кулагина возле остановки ТЭЦ-1 на пешеходном мосту через железнодорожные пути. Погибшей оказалась 42-летняя жительница. О ЧП написали в группу «Барнаул Инцидент».

- Мост в очень плохом состоянии, у него сквозные дыры в асфальте, - пишет в паблике горожанин Михаил Смольченко.

Стоит отметить, что у моста есть ограждение высотой около 70-80 сантиметров.

- То парень упал по осени, теперь женщина. Сегодня там шёл и мимо проходящему сказал шуткой, мол, чуть ветром не унесло! А ведь прошёл я там после падения этой женщины с разницей в два часа. Я и не знал, но шёл с опаской. Там ров, а по рву тянет ветром сильно, плюс скользко. Да ещё мост шатается вверх и вниз, - рассказал другой подписчик паблика Сергей.

Тем временем, следственный комитет на транспорте начал проверку после ЧП. Они проверяют все версии случившегося – могла ли женщина упасть вследствие плохого состояние моста или она спрыгнула нарочно.

Напомним, 24 марта в Барнауле был сильный ураган с порывами до 36 метров в секунду – с домов срывало крыши, валило деревья на трамвайный пути, а также были перекрыты несколько трасс.