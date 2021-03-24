Фура опрокинулась на трассе во время урагана на Алтае 24 марта

Из-за фуры движение на трассе было заблокировано. Фото: скриншот с паблика "Barnaul 22"
Из-за урагана в Алтайском крае днем 24 марта фура Mercedes опрокинулась набок. Некоторое время движение на участке Чуйского тракта было парализовано. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
ДТП произошло на 310 км автодороги Р-256. Водитель грузовика Mercedes не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, и допустил опрокидывание транспортного средства. Машина перекрыла движение на трассе Бийск - Барнаул в районе Плешково. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.
– Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, – сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края.
Еще один инцидент с фурой произошел на Новом мосту в Барнауле. Порывом ветра у грузовика сдуло контейнер. Некоторое время из-за этого движение было заблокировано.
В селе Чарышском двое мужчин, несмотря на разбушевавшийся ураган, попытались поехать по трассе на мотоблоке против ветра, но не смогли справиться со стихией.
По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае ураган продлится до ночи. В ГИБДД просят водителей отказаться от дальних поездок.
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