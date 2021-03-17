Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 марта 2021: Врачи борются за жизнь 317 человек

Коронавирус на 18 марта 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае, по данным на 18 марта 2021 года, вот уже которую неделю число тяжелобольных людей остается на уровне около 300-320 человек, на аппаратах ИВЛ – порядка сотни.

Общее число умерших пациентов с ковидом превысило 2,5 тысячи человек. Получается, что сейчас врачи борются за жизни 317 человек. Как такового специфичного лечения коронавирусной инфекции нет, все, что могут сделать медики – это помочь человеку пройти кризисные состояние и облегчить симптомы, а победить вирус организм должен сам.

- На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 380 человек. Кроме этого, 436 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304, резервных – 550, - сообщает оперативный штаб по ковиду.

За минувшие сутки выявили 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе более 45 тыс. человек, большинство из них уже здоровы. В большинстве случаев – 25981 – болезнь протекала в видео ОРВИ, пневмонию перенесли более 12 тысяч человек.

В крае продолжается прививочная кампания – в регион завезли более 80 тысяч комплектов вакцины (компонент I + компонент II) «Гам-Ковид-Вак». В первую очередь прививки ставят люди из групп риска.