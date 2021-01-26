Где сделать прививку от коронавируса в Алтайском крае: все пункты вакцинации

Каждому пациенту вводят отечественную вакцину «Спутник V».
Фото: Олег УКЛАДОВ
На сегодняшний день в Алтайском крае прививается свыше 9,7 тыс. человек от COVID-19, из них больше тысячи уже поставили полный комплект вакцины. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в ближайшем удобном пункте вакцинации. С собой нужно взять лишь паспорт и полис ОМС. Каждому пациенту вводят отечественную вакцину «Спутник V». Укол делают совершенно бесплатно в государственных медучреждениях, в частных клиниках пока такая услуга не доступна. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Алтайском крае и как записаться на прием.
Записаться на прививку можно по телефону в ближайшей поликлинике независимо от места прикрепления. Запись через портал «Госуслуги» будет доступна в Алтайском крае с 31 января.
Барнаул
КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул», (3852) 56-08-76
КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул», 63, (3852) 56-09-36
КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул», (3852) 56-09-22
КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул», (3852) 56-00-09
КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», (3852) 56-09-79
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», (3852) 56-09-46 (на Кулагина)
КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-08-99
КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» - (3852) 56-08-78
Также в Барнауле любой желающий может сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, который до 29 января находится на площади Сахарова. Он работает с 10:00 до 16:00 часов. Предварительная запись там не требуется.
Бийск
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» - (3854) 37-53-39, 25-51-69
КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» - (3854) 25-51-78
Рубцовск
КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск» - (38557) 53-8-99
КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» - (38557) 91-3-77
Другие районы
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» - (38581) 21-1-12
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» (38591) 22-5-97
КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» - (38532) 79-6-78, 79-4-39
КГБУЗ «Заринская ЦРБ» - (38595) 42-4-44
КГБУЗ «Алейская ЦРБ» - (38553) 21-9-75
КГБУЗ «Каменская ЦРБ» - (38584) 2-18-12
КГБУЗ «Новоалтайская городская больница» - (38532) 45-4-64
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