Куда пропал экс-мэр Барнаула Сергей Дугин

Сергей Иванович подал в отставку в 2019 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже более года Барнаул возглавляет Вячеслав Франк. Он заступил на пост главы администрации после досрочной отставки Сергея Дугина в августе 2019 года. С тех пор о Сергее Ивановиче ничего особо не слышно. Куда пропал экс-мэр краевой столицы – в материале «Комсомолки».

Перед тем, как уйти с поста, Дугин официально заявил, что намерен отдохнуть, а после не исключено, что вновь выйдет на работу. «Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула», - заявил он тогда. Прошло полтора года. Из поля зрения СМИ и общественности Сергей Иванович пропал полностью.

- Вообще он сейчас на пенсии. Просто ушел отдыхать, никакой общественной нагрузки у него в данный момент нет. Никуда не переезжал, живет в Барнауле спокойно, проводит время с семьей, - рассказал «Комсомолке» руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.

Не секрет, что бывший мэр Барнаула Сергей Дугин любит рыбалку, поэтому вполне возможно, что сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, посвящает также время и своему хобби.

Справка КП

Сергей Иванович Дугин родился 14 мая 1956 года в селе Шимолино Благовещенского района Алтайского края. Служил в Военно-Морском Флоте. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Далее занимал должности главного экономиста, начальника отдела статистики, председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района. В середине 90-ых его перевели в комитет краевой администрации по финансам, налоговой и кредитной политике. С 2001 по 2009 годы работал управляющим Алтайским отделением Фонда социального страхования, после чего был назначен на пост начальника Главного управления региона по социальной защите населения. В конце 2017 года был избран главой Барнаула. Пост мэра он занимал до 15 августа 2019 года.

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