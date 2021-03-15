Диетолог: «Булка булке рознь. Одно дело - сдобный пирожок, другое – пицца»

По словам диетолога, еда в школьных столовых соответствует нормам здорового питания. Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае продолжают обсуждать вопросы меню в школьных столовых. Недавно министерство образования опубликовало результаты опроса: какую еду хотели бы есть ученики в школе. Сначала в лидеры выбились беляши, шаурма и бургеры, но по итогу фастфуд уступил место более сбалансированному обеду – мясу с гарниром. Минобр планирует подключить к разработке меню диетологов, которые дадут рекомендации по питанию в школе и дома. Насколько еда в столовых соответствует нормам правильного питания, каким образом сформировать правильные пищевые привычки у ребенка и как должен выглядеть здоровый рацион школьника, рассказала врач-педиатр, диетолог краевого центра медицинской профилактики Ксения Чуманова.

– Что должно входить в школьное меню?

– Питание ребенка должно включать в себя белок и сложные углеводы для энергии и активной мозговой деятельности. Если ребенок учится в первую смену, то еда в школе у него приходится на второй завтрак. Идеальным для него будет белковое питание в виде омлета или творожной запеканки. Если он учится во вторую смену, то на обед лучше всего подходит мясо или рыба с гарниром.

– Можно ли отнести к правильному питанию еду, которую подают в школьных столовых?

– Правильное питание в школе все же есть. В центре медпрофилактики мы регулярно ездим по учебным заведениям, и последние годы отмечаем положительную тенденцию. Мы не видим жареного картофеля вообще, нет в меню колбасных изделий, сосисок, появилась рыба, причем не только минтай, бывает и горбуша запечённая, кнели, ленивые голубцы, куриные котлеты. Хотелось бы добавить больше фруктов, чего школы не могут себе пока позволить. Нормы белка и углеводов соблюдаются. Сейчас даже очень часто в садиках и школах стали добавлять витаминизированное питье. В компот или кисель добавляют витамин С.

– Можете назвать топ продуктов, которые обязательно должны быть в рационе ребенка?

– В большом количестве должны быть крупы. Потому что источник витамина В, а он отвечает за развитие центральной нервной системы. Также нежирные сорта мяса, творог хотя бы пару раз в неделю как источник кальция, 200 мл кисломолочных продуктов. Помимо этого, в рацион каждый день должны быть включены растительные масла: оливковое, рыжиковое, льняное, подсолнечное.

– А как же овощи? По нормам ВОЗ взрослым нужно употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей, есть ли норма для детей?

– Для ребенка от 7 до 14 лет норма – 200 граммов овощей и фруктов. Если, например, ребенок в школе поест салат из капусты, а вечером мама приготовит винегрет, то он наберет эти 200 граммов. Взрослым нужно есть больше, потому что у нас более сидячий образ жизни, и нам нужно стимулировать моторику кишечника.

– Если ребенку не нравится еда в школьной столовой, лучше съесть булку из буфета или вообще не есть?

– Булка булке рознь. Одно дело, когда это сдобный пирожок, другое – пицца с майонезом, яйцом, колбасой. В этой ситуации я рекомендую родителям собирать ланчбокс. Там может быть кусочек порезанного сыра, фрукты или сухофрукты – они богаты калием и магнием, стимулирующим мозговую деятельность, немного орехов и йогурт. Часов на шесть этого будет вполне достаточно для ребенка.

– Повсюду говорят о проблеме повышенного потребления сахара, но в школе всегда подают сладкий чай или компот, зачем?

– Есть дети, которые плохо едят в школе и эта растворенная глюкоза в воде поддерживает мозговую деятельность. Если он совсем ничего не поел, это поможет ему продержаться некоторое время. Туда добавляют строго выверенное количество сахара, они его не на глаз кладут. Если ребенок попил компот или сладкий чай, то уровень сахара у него поднимается до уровня 6,5-7 ммоль/л. А вот если он выпил газировку, то мы видим цифры и 8, и 10 и даже 11 ммоль/л. Если он съел булку с чаем – ничего страшного, но другое дело, если на завтрак он ел шоколадную пасту, потом в школе купил мармелад, а по дороге домой еще и съел сникерс.

– А обязательно ли ребенку нужно завтракать?

– 100% обязательно. Учитывая, что ночью у ребенка интенсивно синтезировались гормоны, с утра ему необходимо плотно покушать, чтобы включиться в работу. С завтраком он должен получить 25% суточной калорийности, на обед – от 30 до 50%, на ужин тоже 25% и на полдник и второй завтрак остается по 10%.

– А как быть детям, которых с утра тошнит от еды?

– Связано это, скорее всего, с тем, что накануне был плотный ужин. Ребенок поел и лег спать, всю ночь организм переваривал пищу, накопились продукты обмена, поэтому утром появляется тошнота. Если ужин будет не позднее, чем за три часа до сна, то завтрак организм сам будет просить.

– Судя по опросу Минобра, дети у нас очень любят бургеры, шаурму и другой фастфуд. Как сформировать правильные пищевые привычки у ребенка?

– Привычка пищевая должна сформироваться с детства. Если прикорм введен вовремя – это крупы с четырех месяцев, рыба с 11 месяцев и т.д, если у него всегда на завтрак всегда каша, яйцо или омлет, если есть режим питание то ребенок привыкает и, выходя в общество, придерживается этого. Мы сами зачастую влияем на их пищевое поведение: даем конфетку, если он расстроен, даем фастфуд в качестве поощрения. К сожалению, в бургерах, чипсах и т.д. содержится очень много нитрата натрия и прочих добавок, которые приводят к «отупению» рецепторов, когда человек уже не хочет и не может есть нормальную еду, потому что она ему кажется пресной.

– Насколько остро стоит проблема детского ожирения в Алтайском крае?

– Очень остро. Обследование 12-летних детей показало, что около 30% из них страдают избыточным весом и ожирением.

– А что делать, если уже сформированы вредные пищевые привычки?

– Дети все понимают, когда мы не просто запрещаем, а доносим ребенку информацию о влиянии питания на здоровье. Недавно в школе мы проводили осмотр, и из 30 детей 12 лет у двух была масса тела 99 кг! Спрашиваем: следишь ли ты за весом – весов, оказывается, весов в доме нет. Начинаем копать глубже. Ребенок начинает объяснять, что у него мама и папа такие же. Ему внушается, что это нормально, что в семье все склонны к полноте. Но такой вес – это даже для взрослого человека большая нагрузка, а сердце то у мальчика детское. Лет в 30-40 это даст о себе знать. Если врач поговорил, родитель услышал врача и начал следовать инструкциям, проблема уже начнет решаться.

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