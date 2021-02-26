Минобр провел опрос среди школьников, чем бы они хотели питаться

Меньше всего баллов набирает "правильная" еда Фото: Анна СЕМИНА

Министерство образования и науки Алтайского края провело на своей странице в социальной сети опрос среди школьников о том, что бы они хотели на обед во время занятий.

- Школьное питание должно быть здоровым и сбалансированным. Но, не секрет, что современные школьники предпочитают не здоровую еду, а перекусы: сладости, фастфуд, газировку и многие другие отнюдь неполезные продукты питания. А каши стали редкостью даже в семейном меню, - говорят авторы опроса.

На выбор предлагалось десять вариантов. Среди них оказались мясные и рыбные блюда, бургеры или шаурма, супы, сладкая выпечка, каши, мясная выпечка типа пиццы, сосиски в тесте, беляшей и так далее, кисломолочные продукты и творог, свежие овощи и фрукты, чипсы, орешки.

В итоге в лидеры с явным преимуществом вырвалась выпечка, причем на первом месте мясной вариант, а на втором – сладкий.

Позже министр образования Алтайского края Максим Костенко пояснил, с какой целью был проведен данный опрос:

- Задача состоит в том, чтобы проанализировать пищевые приоритеты школьников, организовать работу по здоровому питанию не только с детьми, но и с их родителями. К сожалению, приоритеты в питании не всегда являются здоровой и сбалансированной пищей и влекут за собой еще одну проблему - наибольшее число в ряду хронических заболеваний школьников - это болезни желудочно-кишечного тракта. Например, сейчас лидируют выпечка с мясом, шаурма и хот-доги, - отметил министр.