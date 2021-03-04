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Здоровье

Как поднять иммунитет весной: врачи поделились собственным опытом

Алтайские медики рассказали, что принимать для поднятия иммунитета весной
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
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Что есть для поднятия иммунитета весной

Что есть для поднятия иммунитета весной

Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Вас клонит в сон и даже подъем по лестнице становится трудным? А еще появилась эта раздражающая усталость, апатия? Похоже, это признаки авитаминоза.

Мы решили спросить барнаульских врачей, что принимать для поднятия иммунитета весной.

Витамины для беременных и омега

Николай Прохоров, врач-психотерапевт, специалист по снижению веса:

- Я беру проверенные поливитаминные комплексы, в которых есть вся группа витаминов и микроэлементов. Есть, кстати, и БАДы неплохие. Женщинам я бы посоветовал комплексы для беременных, они проходят более жесткий контроль и там все сбалансированно. Также, считаю, нужно употреблять капсулы омега 3-6,омега 3-6-9 либо растительные масла нерафинированные холодного отжима (льняное, оливковое, кедровое). Повторюсь – эти масла, которые не проходят термической обработки. Употреблять их нужно не менее ложки в день и не более, для тех, кто следит за весом. Эти кислоты крайне важны для нашего организма и являются профилактикой авитаминоза, атеросклероза и т.д. Сам я покупаю их в специализированных магазинах. Кроме этого сейчас делаю настойку красного или золотого корня и каждый день принимаю по 30 грамм этой настойки с ложкой меда, запивая стаканом воды. Проросшую пшеницу и другие зерна тоже сам делаю, добавляю в салаты. Ну и, конечно, очень важно сбалансированное питание, где много овощей, фруктов и зелени.

Лук и чеснок

Константин Чижиков, заведующий подстанции «Скорой помощи» Черемушки»:

- Я спасаюсь от весенней усталости, как привык по старинке, с советских времен - пью витамины, в пищу добавляю больше лука, чеснока. У нас, кстати, был хороший период в свое время - когда с началом сезона ОРВИ сотрудникам выдавали поливитамины. Неплохо было бы восстановить эту традицию.

Ешьте каши на завтрак

Денис Фуголь, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук:

- Я витамины круглогодично принимаю, сейчас также ем ягоды замороженные, фрукты. Если сварить из фруктов и ягод компот в домашних условиях, то это будет гораздо полезнее купленных соков и морсов. На завтрак лучше есть кашу, а не бутерброды или яичницу. В кашах - большое количество витаминов и микроэлементов, клетчатки и сложных углеводов, которые дают нам энергию.

Зелень или фолиевая кислота

Анатолий Старков, кардиолог:

- Авитаминоз имеет место быть у любого жителя Алтайского края. Но пичкать организм витаминами как попало – вредно. Если человек низкой самодисциплины и сам не может добавить в пищу зелень овощи и фрукты, тогда пусть пьет таблеточку витамина С. То же самое с фолиевой кислотой. Фолиевая кислота находится в зелени, но мало кто из русских мужиков зелень за еду считает, вот пельмешки – это да, то что надо. В таком случае надо принимать таблетку фолиевой кислоты. Вот собственно и все. Это достаточно бюджетно. Что касается витамина D, то здесь надо решать индивидуально. Если, например, человек лежачий и получает менее 40 минут солнечного света на лицо и кисти рук, то у него может развиваться дефицит витамина D – для его устранения нужно пропить соответствующие препараты. Все остальное - исключительно по медицинским показаниям.

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