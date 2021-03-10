Сергей Коваленко. Фото республиканского минздрава.

В Республике Алтай силовики задержали министра здравоохранения, речь идет о Сергее Коваленко. По данным источника «КП – Барнаул», задержан также его помощник. Это может быть связано с подозрением в коррупции. Министра связывают с получением взяток от поставщиков за обеспечение им контрактов на поставку медизделий и оборудования. Речь может идти о сумме в 5 млн рублей.

От официального комментария республиканский комитет пока отказался.

43-летний Сергей Коваленко был назначен на пост министра в конце 2019 года. Он окончил Алтайский госудасртвенный медуниверситет, с 2001 года он работал в республике, сначала хирургом, а затем заведующим отделением. Около пяти лет он был замом министра здравоохранения, а последние годы до назначения на пост министра заведовал Майминской районной больницей.

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Они получали деньги от поставщиков за заключение с ними контрактов на поставку товаров для нужд клиники. Суммы взяток составляли от 250 тысяч рублей до 5 млн рублей. Общая сумма взяток составила порядка 20 млн рублей (далее)