Министра здравоохранения Республики Алтай подозревают в получении взятки на 4,6 млн рублей

Задержанный министр

В Республике Алтай возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении министра здравоохранения региона Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова.

По данным следователей, они получали откаты на постоянной основе от представителей трех фирм за заключение госконтрактов с «нужными» юрлицами на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. Кроме того, министр и второй сотрудник предоставляли коммерсантам общее покровительство, обеспечивая беспрепятственную приемку товаров и своевременной оплаты. Это все происходило в период с марта 2020 года по февраль 2021 года.

Чиновников некоторой время вели оперативники. В общей сложности сумма взяток, которую удается доказать, пока составляет 4,6 млн рублей. Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Им вменяют статью 290 УК РФ (взяточничество) с различными квалифицирующими признаками – совершение организованной группой в крупном и особо крупном размере.

Также к ответственности собираются привлечь и руководителей коммерческих организаций. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о даче взятки в крупном и особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ)

- В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений и соучастников подозреваемых, сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщает ведомство.

Сергей Коваленко занимает должность министра с декабря 2020 года. До этого он был главным врачом Майминской районной больницы.