Суд огласил приговор трем бывшим сотрудницам краевого онкоцентра

Они отправятся в колонию общего режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральный районный суд Барнаула вынес решение по делу о взяточничестве и присвоении в отношении трех бывших сотрудниц краевого онкологического диспансера. По версии следствия, они получали деньги от поставщиков за заключение с ними контрактов на поставку товаров для нужд клиники.

Суммы взяток составляли от 250 тысяч рублей до 5 млн рублей. Общая сумма взяток составила порядка 20 млн рублей.

Судом установлено, что бывшие заместитель главного врача Ольга Невара, главная медсестра Жанна Чичканова и начальник контрактной службы Регина Муль действовали в период с 2015-2017 годы, сообщает прокурор отдела гособвинителей краевой прокуратуры Ирина Третьякова.

На суде женщины так и не признали вину, но суд счел доказательства убедительными и приговорил Ольгу Невара к 8 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет. Ольгу Чичканову приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 6 млн рублей. Регина Муль осуждена к 8 года 2 месяцам со штрафом в 3 млн рублей. Они лишены права занимать определенные должности сроком на 8 лет.

- Осужденные взяты под стражу в зале суда, им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима, - рассказала прокурор отдела гособвинителей краевой прокуратуры Ирина Третьякова.

Судом также удовлетворен иск онкоцентра о взыскании присвоенных денег.

У Невара конфисковали в доход государства 144,5 тыс. рублей, которые передали ей в качестве взятки. На деньги в размере почти 1,3 млн рублей, автомобиль Toyota Rav-4, квартиру в Московской области – обратить взыскание в счет иска.

У Муль конфисковали Opel Astra, полученный в качестве взятки. У Чичкановой забрали 441 тыс. рублей, 2,7 тыс. долларов, 530 евро, ювелирные украшения на 817 тыс. рублей, автомобиль Toyota Rav-4 и Chevrolet.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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