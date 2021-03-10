Для алтайских больниц и поликлиник разработали план по обеспечению кадрами

На подготовку одного узкого специалиста требуется до 8 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопрос кадрового дефицита стоит достаточно остро в здравоохранении Алтайского края. Об этом, а также о том, как будут решать эту проблему, во время онлайн-формула сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

«Наиболее тяжелый вопрос»

В настоящее время укомплектованность врачами в регионе составляет 73%, а средними медицинскими работниками – 78%.

– Я бы сказал, что это наиболее тяжелый вопрос для отрасли в целом и решить его за год-два не представляется возможным. Как пример, на подготовку одного узкого специалиста требуется до 8 лет. Усугубила кадровую ситуацию пандемия, поскольку часть медицинских работников проходят лечение, в связи с заболеванием, многие специалисты в связи с производственной необходимостью направлены для работы в инфекционные госпитали, оказывающие медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, – заявил глава алтайского минздрава.

Он добавил, что медработники старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, все еще соблюдают режим самоизоляции , что также отразилось на общей ситуации с кадрами.

На приеме у врача Фото: Олег УКЛАДОВ

Как решают проблему

Для каждой больницы и поликлиники Алтайского края разработали план по обеспечению кадрами. Этот вопрос находится на особом контроле в минздраве.

– Среди критериев, влияющих на премирование руководителей медорганизаций, являются неисполнение условий договоров о целевом обучении, укомплектованность врачебным и средним медицинским персоналом и другие, – подчеркнули в ведомстве.

К 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами до 81%, а средними медицинскими работниками – до 95%.

В крае врачи узких специальностей учатся в ординатуре благодаря целевой подготовке, в этом году есть 80 мест. Кроме того, с 2019 года увеличили цифры приема в медицинские колледжи и техникумы.

Также для снижения кадрового дефицита в Алтайском крае привлекают преподавателей, студентов и ординаторов АГМУ, учащихся медицинских колледжей и техникумов, сотрудников частных клиник и работников федеральных медицинских организаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что у алтайского министра здравоохранения потребовали обновить оборудование в поликлиниках. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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