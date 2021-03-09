Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 марта 2021: почти 40 тысяч выздоровевших

Заболевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, их более 44,6 тыс. человек. При этом выздоровевших также становится больше с каждым днем: уже сегодня их число может превысить 40 тыс. человек. К сожалению, умерших с COVID-19 также все больше – с начала пандемии их 2438 , сообщает оперштаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1300 человек. Кроме того, свыше 500 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 40 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 563 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе во вторник.

По информации на 9 марта, новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 33, Бийск, Рубцовск – по 14 заболевших, Камень-на-Оби – 8, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Ключевский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему, по информации на 9 марта.

Всего в регионе на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Алтайского края внес изменения в «ковидный» указ

Они вступают в силу с 5 марта (подробнее)