Фото пресс-службы минздрава Алтайского края

У алтайского министра здравоохранения потребовали обновить оборудование в поликлиниках. 9 марта Дмитрий Попов ответил на острые вопросы жителей в ходе онлайн-форума. Вопросы касались ковидных выплат, оснащения, комплектации штатов больниц и многого другого.

Например, Владимир Глущенко из Балнаура потребовал от министра провести аудит по клиникам и проверить наличие медицинского оборудования, лекарств, расходников.

- Чтобы не было такого, когда ты приходишь к окулисту, а у него прибор доистоирческий, у которого линзы пожелтели от старости и врач не может рассмотреть, что у пациента с сетчаткой глаза (при этом вопрос не к врачу, а вопрос к оборудованию), - цитирует слова горожанина официальный сайт регионального правительства.

В ответ на это министр здравоохранения ответил, что для больниц и поликлиник разработаны паспорта. Они будут учитываться при модернизации учреждений. А всего до 2025 года на эти цели планируют потратить 1,3 млрд рублей.

Задала вопрос и мать погибшей девочки, которой врачи Советской ЦРБ прокололи легкое:

- Почему после всех нарушений, выявленных после смерти моего ребёнка в Советской ЦРБ, врачи до сих пор занимают свою должность, почему ваши проверяющие заверили врача, что он не понесёт никакого наказания? Когда пройдёт компетентная проверка по факту смерти моей дочери? Врач полностью нарушил протокол процедуры, вы считаете это нормальным, их халатные действия привели к смерти ребёнка!

Дмитрий Попов принес ей свои соболезнования и заверил, что вопрос об отстранении от должности врача будут решать правоохранительные органы в соответствии с законодательством. Вероятно, речь идет о том, что суд, рассматривая уголовное дело, может запретить специалисту занимать определенные должности.