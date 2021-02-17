Когда на Алтае могут вскрыться реки и скольким селам угрожает подтопление

Специалисты в круглосуточном режиме проводят сбор и анализ информации Фото: Олег УКЛАДОВ

В зоне возможного подтопления во время первой и второй волны паводка находятся 180 населенных пунктов Алтайского края. О том, как в регионе готовятся к возможным ЧС, во время пресс-конференции 17 февраля рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров.

Когда ждать паводок

– При наихудшем развитии ситуации, учитывая состояние переувлажнения почвы, и высокие температуры, вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта, – сообщил начальник регионального управления МЧС.

Днем температуры воздуха в этот период могут достигать значений +5… +10 градусов. В этом году в зону первой и второй волны паводка попадают более 180 населенных пунктов, это около 46 муниципальных образований. На этой территории живут 45830 человек.

Ранее и.о. начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин сообщил, что основным неблагоприятным фактором является избыточное увлажнение почвы на большей части территории края. Это серьезно снижает проникновение талой воды, отмечает пресс-служба регионального управления МЧС.

– Благоприятным фактором в условиях формирования весеннего половодья является отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает склоновый сток при интенсивном снеготаянии. Второй благоприятный фактор – ледяная прослойка, образовавшаяся в снежном покрове из-за оттепели и смешанных осадков первой декады февраля. Она должна замедлить разрушения снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур, – добавил Дмитрий Савин.

Паводок Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты в круглосуточном режиме проводят сбор и анализ информации.

Масштабная подготовка

Спасатели уже активно проводят противопаводковые мероприятия. В частности, готовят пункты временного размещения людей. Кроме того, в крае есть гидропосты, которые начнут мониторить уровень воды в реках. При достижении критических отметок, власти будут оповещать жителей, в том числе, если будет нужно, проведут эвакуацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что готовясь к паводку, спасатели и ученые работают не только на земле: к сбору информации подключили авиацию. Сотрудники МЧС вместе со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН уже облетели территории Змеиногорского и Чарышского районов. Эксперты оценивали снегозапасы в горах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как на Алтае готовятся к весеннему паводку

Специалисты МЧС облетают районы Алтайского края на вертолете (подробнее)