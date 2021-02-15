В Алтайском крае активно готовятся к паводку, вместе со спасателями работают ученые. О том, что именно они делают и каким может быть весеннее половодье в этом году, сообщили в региональном управлении МЧС.На контролеНа улице заметно потеплело, чтобы предотвратить печальные последствия специалисты очищают водоотводные каналы от снега и мусора. Готовясь к паводку, работают не только на земле: к сбору информации подключили авиацию. Сотрудники МЧС вместе со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН уже облетели территории Змеиногорского и Чарышского районов. Эксперты оценивали снегозапасы в горах.– Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком, – подчеркнул замначальника управления гражданской обороны и защиты населения регионального управления МЧС Андрей Новиков.Чего стоит ждать в этом годуСотрудники Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН сообщили, что за последние несколько лет на территории Алтайского края происходило несколько контрастных сценариев, характеризующих весеннее половодье. Не всегда большие снегозапасы определяли значительную высоту первой волны половодья, продолжительность также была разная. В ведомстве подчеркивают, что каждый раз половодье имело свою специфику.В настоящее время специалисты в круглосуточном режиме проводят сбор и анализ поступающей информации.– На сегодняшний день проводятся все необходимые превентивные мероприятия для недопущения подтоплений в паводкоопасный период, – сообщили в МЧС.Ранее мы сообщали, что по предварительным данным, в феврале опасных гидрологических явлений не ожидается. На основных реках края наблюдается ледостав, неполный ледостав, толщина льда ниже среднемноголетних значений. Перепады дневных и ночных температур будут способствовать образованию наледевых явлений на малых реках и водоемах.Напомним, на этой неделе в Алтайском крае заметно потеплеет. из-за перемещения антициклона температура воздуха будет повышаться. В среднем уже в ближайшие дни в регионе днем будет -2…+3, в предгорьях местами до+8 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДо +8 градусов: мощная волна тепла накроет Алтайский крайПогода в Алтайском крае с 12 по 19 февраля (подробнее)