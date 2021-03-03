Прокуратура начала проверку после высадки пассажиров поезда в снег на Алтае

Высадка пассажиров поезда в сугроб. Фото: Кадр видео

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажиров поезда высадили в сугроб станции. Это произошло 1 марта на станции Алтайская.

- Прокуратура организовала проверку информации, размещенной в социальной сети «Telegram», о нарушении прав пассажиров при их высадке в снег за пределами пассажирской платформы, - сообщила прокуратура.

Как пояснили в пресс-службе алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги, это был поезд сообщением Адлер – Барнаул. Казус случился в связи с тем, что расчищенная от снега платформа была рассчитана только на восемь вагонов, а был подан 14-вагонный состав. По правилам, проводники должны были провести пассажиров через вагоны и высадить на подготовленную платформу, но вопрос решился иначе. В итоге люди с багажом прыгали в сугробы по пояс.

- Постоянно пользуюсь этим поездом и постоянно высадка в сугроб, а тут даже извинились, - пишет горожанин Александр Рубаха.

- Не единственный случай у нас. На станции Боровиха на щебенку нас высадили, а высота с вагона приличная! – пишет Алексей Шарандин.

По словам пресс-секретаря транспортной прокуратуры, сейчас ведомство выясняет обстоятельства.

- Прокуратура проверит законность действий сотрудников, а также достоверность, размещенной в интернете информации, говорить об ответственности пока рано, - сообщил специалист.

Напомним, в регионе в начале месяца за сутки выпало почти 80% месячной нормы осадков. Из-за этого было закрыто движение на нескольких трассах, а по всем направлениям автовокзал Барнаула отменил более 90 автобусных рейсов.

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