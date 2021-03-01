Снегопад в Барнауле 1 марта 2021: из-за стихии город встал в 9-балльных пробках

Город завалило снегом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день весны, 1 марта 2021, Барнаул накрыл снегопад - красиво, как в рождественской сказке, но снега навалило столько, что город встал в 9-балльных пробках. Самые жесткие заторы образовались на Павловском тракте в районе Малаховского кольца и на нескольких участках проспекта Ленина. Стоит движение и на отдельных участках улиц Юрина, Гоголя, Антона Петрова, Кутузова и других.

По сообщению синоптиков, снег будет валить сутки 1 марта. Регион утонет в метелях, в южных районах ожидается снег с дождем, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. В крае уже перекрыто для движения несколько трасс из-за сильного ветра. В частности, это касается дороги на Казахстан (через Поспелиху) на участке от Курьи до границы республики, участок от Змеиногорска до Рубцовска, участок трассы А-322 от Рубцовска до Горняка, а также участок от Горняка до деревни Староалейское, сообщает Алтайавтодор. Перекрытие дорог связано с сильным боковым ветром и метелью. Видимость 50-100 метров.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Алтайского края, - предупреждает региональное МЧС.

Водителей просят по возможности отказаться от использования личного транспорта, воздержаться от загородных поездок. Если выезд отложить нельзя, при себе необходимо иметь полностью заряженный телефон, горячее питье и комплект теплой одежды.

Метель в Барнауле Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Соблюдайте скорость, избегайте резких маневров, обгонов, торможения. При движении на мостах и эстакадах будьте особенно внимательны, - предупреждают спасатели.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтаи автодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтаи »: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.