Больше 2,5 тысяч барнаульцев пострадали из-за некачественной уборки снега

Предоставлено прокуратурой Барнаула.

Только задумайтесь, этой зимой из-за некачественной уборки снега пострадали больше 2,5 тысяч человек. Это только те, кому пришлось обратиться за помощью в больницы. Данные приводит краевая прокуратура по итогам рейда, который провела совместно с полицией после жалоб жителей.

Привет, травмпункт!

Хуже всего обстоит ситуация во дворах и междворовых проездах, из-за гололеда там пострадали 2458 человек, после падения на пешеходных переходах и городских дорогах в больницах оказались 146 человек.

- Выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ при очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов, остановок. Более чем на 70 участках выявлено наличие снега (снежного наката), наледи, снежных валов, в том числе на улицах Мамонтова, Змеиногорском тракте, Герцена, 2-й Строительной, Юрина, Микронной, Кирсараевской, Новороссийской, Суворова, Целинной, Шумакова, Лазурной, на проспектах Комсомольский, Калинина, Сибирский и других, - сообщает краевая прокуратура.

Предоставлено прокуратурой Барнаула.

Среди самых распространенных нарушений – наледь на тротуарах и снежные отвалы у пешеходных переходах и остановках.

- Их не должно быть вблизи 10 метров от перехода, и не важно, прошел снегопад только что или три дня назад. Основная масса нарушений пришлась на дворы, где следить за этим должны управляющие компании, - рассказала старший помощник прокурора города Барнаула Татьяна Максименко.

При этом стоит отметить, что в прошлом году за аналогичный период при падении в гололед пострадали 3776 человек. Это почти на 1 тыс. человек больше, чем в текущем году.

Ответственность возложили на органы местного самоуправления и «Автодорстрой». В администрацию Барнаула внесли представление на устранение нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Теперь у мэрии есть 30 суток, чтобы устранить все замечания.

Последствия февраля

Из-за перепада температур на дорогах творится ужас, с 1 по 9 февраля во всем регионе зарегистрировано 45 ДТП, в которых пять человек погибли и 59 получили травмы. Гололед стал стихийным бедствием, перед которым, очевидно, дорожники бессильны. ГИБДД даже просит в такие дни водителей-новичков пользоваться общественным транспортом.

Несвоевременная очистка от снега может серьезно отразиться на бюджете. Помните крышу на Тимуровской, 19, которую проломило из-за того, что с нее вовремя не скинули снег? Из городского бюджета на ее восстановление выделили порядка 770 тысяч рублей. Кроме того, прокурорская проверка, которая установила нарушения, может стать весом аргументом для обращения пострадавших людей с иском к администрации, управляющим компаниям и "Автодору". На сайтах судов уже можно найти несколько исков.

Предоставлено прокуратурой Барнаула.

В декабре Октябрьский районный суд постановил выплатить жительнице Барнаула 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Она поскользнулась на пешеходном переходе.

Или другое решение от 20 февраля этого года. Жительница Барнаула упала на улице Чудненко. Она вышла из магазина, весь тротуар был покрыт льдом. Женщина остановилась, чтобы осмотреться, куда наступить, сделала шаг и упала. Из-за перелома ей пришлось перенести тяжелую операцию. Суд обязал "Автодорстрой" выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.